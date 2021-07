Ministero della Salute - Tasso di positività allo 0,6%

Roma – Coronavirus, oggi 480 casi e 31 morti.

Son i dati diffusi dal bollettino del ministero della Salute sui contagi in Italia.

Ieri i positivi registrati erano 808 e 31 le vittime (ieri 12), per un totale di 127mila 680 dall’inizio della pandemia. 1582 le persone guarite. Dei decessi odierni, ci sono 10 della Campania e 4 dalla Toscana ascrivibili a mesi precedenti.

74mila 649 i tamponi effettuati a fronte dei 141mila 640 delle ultime 24 ore con il tasso di positività stabile allo 0,6%.

In calo le ospedalizzazioni coi posti nei reparti ordinari che sono -27 per un totale di 1337 ricoverati e quelli di terapia intensiva che sono -6 per un numero complessivo di 191 malati gravi.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 5 luglio 2021

5 luglio, 2021