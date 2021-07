Coronavirus, oggi 4mila 743 casi e sette decessi

Roma - Il tasso di positività sale al 2,7 per cento

Condividi la notizia:











Roma – Coronavirus, oggi sono 4mila 743 i nuovi positivi e sette le vittime. Lo riportano in dati del ministero della sanità.

Roberto Speranza

Sono 176mila 653 i tamponi processati nelle ultime ventiquattro. Il tasso di positività si attesta dunque al 2,7 per cento, in aumento di o,7 punti rispetto a ieri. In lieve aumento anche i decessi, che sono sette a fronte dei cinque di ieri.

Sono sedici gli ingressi del giorno nelle terapie intensive, dove il numero dei ricoverati sale dunque a 178.

Con i dati di oggi, sono 66mila 257 gli italiani attualmente positivi. Di questi, 64mila 687 si trovano in isolamento domiciliare. Le persone che dall’inizio della pandemia hanno contratto il Covid sono 4 milioni 317mila 415, mentre le vittime 127mila 949.

Procede però la campagna vaccinale. 35 milioni 113mila 117 persone, ovvero il 69,9 per cento della popolazione over 12, hanno ricevuto almeno una dose del siero anti-Covid. Ad aver completato il ciclo vaccinale con la seconda dose sono invece 29 milioni 820mila 109 italiani, il 55,8 per cento degli over 12.

Coronavirus – Il bollettino del 25 luglio 2021 – Clicca per ingrandire

Condividi la notizia:











25 luglio, 2021