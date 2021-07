Coronavirus, oggi 6171 nuovi casi e 19 morti

Ministero della Salute - Il tasso di positività sale al 2,7% - Il Lazio ancora la regione con più contagi

Condividi la notizia:











Roberto Speranza

Roma – I nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 6171 e il Lazio è, come ieri, la regione che registra l’incremento maggiore. Lo dice il bollettino del ministero della Salute di oggi sullo stato della pandemia.

I decessi sono 19, col totale che si porta a 128mila 029. Con 224mila 790 tamponi effettuati, il tasso di positività è al 2,7%.

I guariti sono 1825 (totale 4 milioni 130mila 393) e gli attualmente positivi salgono di 4323 unità, portandosi a 78mila 484.

In salita i pazienti in terapia intensiva: 194, 11 in più rispetto a ieri. Cresce anche il numero dei ricoverati nei reparti ospedalieri ordinari, che diventano 1730.

Per il secondo giorno consecutivo, la regione col maggior numero di nuovi casi (oggi 780) è il Lazio.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 29 luglio 2021

Condividi la notizia:











29 luglio, 2021