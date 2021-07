Coronavirus, oggi 6mila 513 casi e sedici decessi

Roma - In leggera diminuzione il tasso di positività, che si attesta al 2,45 per cento

Roma – Coronavirus, nelle ultime ventiquattro ore si registrano in Italia 6mila 513 i nuovi casi e sedici decessi.

I tamponi processati, secondo quanto riporta il bollettino del ministero della sanità, sono stati 264mila 860. Il tasso di positività si attesta dunque al 2,45 per cento. Nella giornata di ieri, con 6mila 619 casi e 247mila 486 tamponi, era al 2,67.

In leggera diminuzione anche i decessi da Covid, che oggi sono sedici mentre ieri diciotto. Con i dati di oggi, il numero delle vittime dall’inizio pandemia sale a 128mila 63.

Aumenta però il numero di nuovi ingressi in terapia intensiva, che oggi sono 25. I ricoverati in terapia intensiva sono in tutto 214. Sono invece guariti dal virus nelle ultime ventiquattro ore 2mila 170 italiani. Dall’inizio della pandemia, hanno contratto il Covid e sono guariti 4 milioni 134mola 680 persone.

Attualmente positivi in Italia sono 87.285. Di questi, 85mila 220 sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 31 luglio 2021 – Clicca per ingrandire

31 luglio, 2021