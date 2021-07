Ministero della Salute - Tasso di positività all'1,2%

Condividi la notizia:











Roberto Speranza

Roma – Coronavirus, oggi 888 casi e 13 morti.

Sono i dati diffusi dal bollettino del ministero della Salute sui contagi in Italia.

Ieri i positivi registrati erano 1391 e 7 le vittime per un totale di 127mila 788 decessi dall’inizio della pandemia.

73mila 571 i tamponi totali effettuati e cioè 69mila 761 in meno rispetto alle ultime 24 ore col tasso di positività all’1,2% (ieri 1%).

1529 le persone guarite.

Aumentano di poco i ricoveri con +15 (ieri -13) posti letto occupati nei reparti Covid ordinari per un totale di 1149 pazienti e -2 in terapia intensiva con in tutto 158 malati gravi.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute de 12 luglio 2021

Condividi la notizia:











12 luglio, 2021