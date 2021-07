In Italia 1391 nuovi casi e sette morti: decessi mai così pochi da settembre

Coronavirus - Ministero della Salute - Il tasso di positività sfiora l'1%

Roberto Speranza

Roma – Coronavirus, oggi 1391 nuovi casi e sette decessi.

I tamponi processati sono 143mila 332. Cresce ancora il tasso di positività, che ieri era allo 0,7 per cento, e si attesta oggi allo 0,97. Diminuiscono invece le vittime, mai così poche dal 12 settembre. Ieri il bollettino del ministero della sanità registrava 12 decessi, oggi 7.

I guariti sono oggi 1318. Attualmente i positivi in Italia sono 41mila 81, 66 in più rispetto a ieri. Proprio come ieri, anche oggi sono sei gli ingressi nelle terapie intensive.

Con i dati di oggi, gli italiani che dall’inizio della pandemia hanno contratto il Covid sono stati 4 milioni 271mila 276, mentre i decessi sono stati 127mila 775. Sono 39mila 786 gli italiani attualmente in isolamento domiciliare.

Il bollettino del ministero della Salute dell’11 luglio 2021 – Clicca per ingrandire

11 luglio, 2021