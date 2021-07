Corsi online per i pazienti in radioterapia, l’ideatore del progetto è il falisco Leonardo Canulli

Salute - Nato a Montefiascone è un tecnico di radiologia medica

Condividi la notizia:











Montefiascone – (b.b.) – Preparare i pazienti oncologici prossimi a sottoporsi a sedute di radioterapia attraverso brevi video online realizzati da medici e professionisti della sanità. È il nuovo progetto sperimentale proposto dall’azienda ospedaliera universitaria di Modena, che porta con sé anche un po’ di Tuscia.

L’ideatore, infatti, è il dottor Leonardo Canulli, nato a cresciuto fino all’età di 22 anni a Montefiascone e ora tecnico di radiologia medica dedicato al tutoraggio e alla docenza del corso di studi in Tecniche di Radiologia Medica dell’università di Modena e Reggio.

Leonardo Canulli

Lo studio, spiega, è “unico nel suo genere”. Il corso online sarà messo a disposizione dei pazienti oncologici e di tutti i loro famigliari, su una piattaforma web creata in collaborazione con il centro interateneo ‘Edunova’ di cui l’università di Modena e Reggio Emilia è parte. Nei diversi video, ad illustrare le tipologie di trattamento, la tipologia e la sicurezza delle radiazioni utilizzate, i sistemi di immobilizzazione, i possibili effetti collaterali e persino l’architettura delle sale di trattamento sono alcuni degli stessi professionisti che il paziente incontrerà quando inizierà la terapia.

“Il paziente ed il suo familiare – sottolinea il falisco Canulli -, avranno la garanzia di ricevere conoscenze ‘certe’ da fonti fidate e affidabili. Secondo, il trattamento ne beneficerà in qualità, visto che conoscere in anteprima professionisti, ambienti, dispositivi e macchinari consolida l’idea di quanto personalizzata, sicura e curata possa essere ogni seduta”.

Un macchinario per la radioterapia

“Dal punto di vista del paziente, poi, questi diventa più consapevole e dunque meno ansioso e più collaborante a vantaggio anche della migliore riuscita del suo trattamento – spiega -. Dal punto di vista dei professionisti e della struttura, a trarne beneficio sarà l’intero team in termini di qualità ed efficienza. Non ultimo, la formazione a distanza permette di seguire i video attraverso qualsiasi dispositivo multimediale, anche dalla propria abitazione ovvero in “una comfort zone” esente da condizionamenti negativi emotivi o fisici di qualsiasi natura”.

Condividi la notizia:











26 luglio, 2021