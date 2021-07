Corso di formazione gratuito per i dipendenti delle imprese

Cna - Manifestazione di interesse entro venerdì 16 luglio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Regione Lazio sostiene la formazione nelle imprese con un’azione innovativa: finanzia i corsi per i dipendenti, per i quali la partecipazione è dunque gratuita, e rimborsa all’imprenditore il 50 per cento del costo delle ore di lavoro destinate al percorso formativo (compresi i contributi previdenziali e assistenziali).

Una opportunità che Cna Sostenibile ha subito colto a favore delle imprese (fino a 30 dipendenti), predisponendo un progetto, da presentare alla Regione, per l’organizzazione di un corso in amministrazione e gestione aziendale, con focus sulla preparazione e la gestione di gare ed appalti.

E’ una materia, quest’ultima, di grande interesse, che richiede una specifica preparazione e un aggiornamento continuo, soprattutto in considerazione dell’evoluzione normativa.

Il percorso ideato da Cna Sostenibile è rivolto al personale delle imprese con mansioni di segreteria e amministrazione. Si svolgerà nell’arco di sei mesi, per una durata di complessive 150 ore: consentirà un utile approfondimento dei diversi aspetti legati all’amministrazione di un’azienda, come la comunicazione interna ed esterna, il sistema informatico, la gestione delle risorse umane e la contabilità.

Sono aperte le manifestazioni di interesse a partecipare. C’è tempo fino a venerdì 16 luglio.

Info sul progetto e adesioni: Area Formazione di Cna Sostenibile (Viterbo, via dell’Industria snc – località Poggino), telefono 0761.1768398. E-mail: formazione@cnasostenibile.it.

13 luglio, 2021