“Cosa sarà” e il regista Francesco Bruni al Tuscia Film Fest

Viterbo - Terzo appuntamento per la rassegna cinematografica - Domenica 18 luglio alle 21,15 in piazza San Lorenzo

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Terzo appuntamento domenica 18 luglio 2021 (alle 21,15) della diciottesima edizione del Tuscia Film Fest. Nell’arena di piazza San Lorenzo a Viterbo, in programma Cosa sarà di Francesco Bruni; il regista di Scialla! e Tutto quello che vuoi sarà a Viterbo per presentare il film e incontrare il pubblico.

Una scena del film “Cosa sarà”

Interpretato nel ruolo di protagonista da Kim Rossi Stuart e film di chiusura della Festa del Cinema di Roma 2020, Cosa sarà narra la storia di Bruno Salvati, un regista di scarso successo, reduce dalla separazione dalla moglie Anna da cui ha avuto due figli, la ventenne Adele e il diciassettenne Tito.

A seguito di un malore improvviso, a Bruno viene diagnosticata una patologia che richiede l’intervento di un donatore. Tutti i suoi rapporti familiari vengono rimessi in discussione, compreso quello con suo padre Umberto, depositario di un segreto che costringerà Bruno ad affrontare un viaggio alla ricerca di qualcuno che lo possa aiutare.

Nato a Roma nel 1961 e cresciuto a Livorno, Francesco Bruni ha stretto un sodalizio con Paolo Virzì, firmando le sceneggiature di buona parte dei suoi film. Una coppia di acuti e pungenti osservatori della realtà, capace di rinverdire i fasti della commedia all’italiana, in particolare dei loro maestri Age e Scarpelli.

Il regista Francesco Bruni

Collabora con continuità anche con Mimmo Calopresti e con Ficarra e Picone, a conferma della versatilità del suo sguardo. È anche tra gli artefici del successo televisivo del Commissario Montalbano.

Nel 2011 esordisce in regia con Scialla!, che vince la sezione Controcampo al Festival di Venezia, un azzeccato ritratto adolescenziale pluripremiato (David di Donatello e Nastro d’argento come miglior regista esordiente). Si conferma autore originale, sensibile alle dinamiche esistenziali, scrutate con benevolenza anche nei loro risvolti drammatici, nei successivi film: Noi 4, Tutto quello che vuoi e Cosa sarà.

Un punto di riferimento del cinema italiano, non solo con le sue opere, ma anche con il suo impegno all’interno dell’associazione 100 autori.

La seconda settimana del Tuscia Film Fest si aprirà poi con tre opere prime. Mauro Mancini e Gianluca Iodice presenteranno – rispettivamente lunedì 19 e martedì 20 – i loro esordi Non odiare e Il cattivo poeta, mentre Giorgio Montanini, tra i protagonisti del film, sarà presente alla proiezione de I predatori di Pietro Castellitto mercoledì 21 luglio.

La diciottesima edizione della rassegna sarà in piazza San Lorenzo fino al 23 luglio e si sposterà poi, per quattro sabato consecutivi, a Palazzo Doria Pamphilj di San Martino al Cimino per Enocinema, un ciclo d’incontri che avranno come protagonisti il grande schermo e le cantine della Tuscia.

Le prevendite dei biglietti delle serate del Tuscia Film Fest sono disponibili on line sul sito dell’evento, presso la prevendita fisica del Museo Colle del Duomo di Viterbo e possono essere altresì acquistati presso la biglietteria dell’arena che sarà aperta ogni sera dalle 19,45.

Le serate di Enocinema a Palazzo Doria Pamphilj saranno, invece, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti con possibilità di prenotazione.

Tuscia Film Fest

Condividi la notizia:











18 luglio, 2021