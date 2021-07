Covid, 50enne ricoverato a Belcolle

Salute - Positivi due bambini di 5 e 6 anni - Nell'alto Lazio ieri 80 nuovi casi - A Viterbo record di somministrazioni tra i clochard: vaccinati più di 40

Viterbo – Coronavirus, tornano a sfondare il muro delle duecento unità gli attualmente positivi nella Tuscia. Con i diciotto casi di ieri, a fronte di quattro guarigioni, salgono a 213. Di questi, tre sono ricoverati in ospedale: due da giorni al presidio Columbus di Roma e uno dalle scorse 24 ore nel reparto di malattie infettive di Belcolle che finora era Covid-free. Si tratta di un uomo di circa 50 anni facente parte di una famiglia in cui il virus avrebbe circolato.

Il reparto di malattie infettive a Belcolle

Per quanto riguarda i nuovi contagi, due riguardano minori di 5 e 6 anni e diversi sono quelli in ambito familiare. Degli esempi a Proceno e Civita Castellana. In quest’ultimo comune tre dei quattro positivi appartengono allo stesso nucleo: hanno 5, 32, 47 e 64 anni. “Tutti – informa il sindaco Luca Giampieri – collegati a un precedente caso già comunicato”.

Nel resto dell’alto Lazio, la Asl Roma 4 ha accertato 52 contagi (di cui cinque a Civitavecchia) e otto negativizzazioni. L’azienda sanitaria di Rieti, invece, rispettivamente dieci (tre nel capoluogo) e tre.

Il camper della Asl per le vaccinazioni

Sul fronte delle vaccinazioni, nella Tuscia le persone che hanno ricevuto anche il richiamo o direttamente il farmaco monodose Johnson & Johnson hanno superato quota 147mila. Le somministrazioni (solo ieri ne sono state fatte circa 2mila 500) sono più di 318mila: quasi 28mila sono state fatte su giovani che hanno meno di 30 anni.

Il camper della Asl di Viterbo per le inoculazioni itineranti ieri ha fatto tappa nel cortile della mensa della Caritas, nei pressi del monastero di santa Rosa, per la vaccinazione dei senza fissa dimora o di chi vive in condizione di fragilità. Più di quaranta persone hanno risposto all’appello. Un risultato notevole per questo tipo di campagna di cui l’azienda sanitaria si dice molto soddisfatta.

Il camper domani sarà invece a Canepina e venerdì a Tuscania. In quest’ultimo comune le somministrazioni saranno anche per i migranti.

Il bollettino della Asl di ieri: Diciotto positivi nella Tuscia, a Belcolle di nuovo un paziente Covid

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15761 (4135 a Viterbo; 11626 in provincia)

Attualmente positivi: 213

Guariti: 15094

Morti: 454 + 1

Ricoverati: 3

Usciti dalla quarantena: 21457

Comuni con positivi

Viterbo: 4135 casi (119 morti e 3946 guariti)

Civita Castellana: 1060 casi (21 morti e 1023 guariti)

Vetralla: 644 casi (16 morti e 625 guariti)

Tarquinia: 606 casi (13 morti e 586 guariti)

Nepi: 496 casi (17 morti e 476 guariti)

Tuscania: 458 casi (13 morti e 435 guariti)

Orte: 399 casi (15 morti e 378 guariti)

Fabrica di Roma: 393 casi (4 morti e 385 guariti)

Ronciglione: 385 casi (15 morti e 361 guariti)

Capranica: 353 casi (6 morti e 338 guariti)

Vitorchiano: 320 casi (3 morti e 313 guariti)

Sutri: 289 casi (10 morti e 276 guariti)

Soriano nel Cimino: 282 casi (12 morti e 269 guariti)

Bassano Romano: 267 casi (14 morti e 244 guariti)

Monterosi: 254 casi (3 morti e 250 guariti)

Caprarola: 229 casi (5 morti e 216 guariti)

Montalto di Castro: 196 casi (6 morti e 183 guariti)

Acquapendente: 182 casi (9 morti e 172 guariti)

Marta: 170 casi (1 morto e 164 guariti)

Vignanello: 163 casi (5 morti e 155 guariti)

Oriolo Romano: 161 casi (2 morti e 151 guariti)

Vasanello: 161 casi (4 morti e 156 guariti)

Piansano: 155 casi (5 morti e 148 guariti)

Canino: 132 casi (2 morti e 127 guariti)

Carbognano: 124 casi (2 morti e 118 guariti)

Monte Romano: 115 casi (1 morto e 113 guariti)

Capodimonte: 88 casi (87 guariti)

Vallerano: 81 casi (1 morto e 78 guariti)

Castiglione in Teverina: 73 casi (1 morto e 67 guariti)

Gradoli: 65 casi (3 morti e 61 guariti)

Villa San Giovanni: 49 casi (2 morti e 46 guariti)

Graffignano: 43 casi (4 morti e 38 guariti)

Cellere: 39 casi (2 morti e 36 guariti)

Proceno: 15 casi (12 guariti)

Comuni Covid-Free

Montefiascone: 786 casi (37 morti e 749 guariti)

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 296 guariti)

Canepina: 180 casi (3 morti e 177 guariti)

Castel Sant’Elia: 157 casi (4 morti e 153 guariti)

Valentano: 146 casi (7 morti e 139 guariti)

Corchiano: 135 casi (4 morti e 131 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 121 guariti)

Blera: 125 casi (5 morti e 120 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Ischia di Castro: 124 casi (4 morti e 120 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Gallese: 115 casi (115 guariti)

Bomarzo: 103 casi (6 morti e 97 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 79 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 70 casi (70 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 52 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 31 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 25 casi (1 morto e 24 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 22 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

28 luglio, 2021