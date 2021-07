Covid, la Sicilia e la Sardegna tornano in rosso nella mappa dell’Ecdc

Cronaca - Quasi tutto il paese è giallo, la scorsa settimana lo erano solo quattro regioni

Condividi la notizia:











Cronaca – La Sicilia e la Sardegna tornano in rosso nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

La mappa dell’Ecdc aggiornata al 29 luglio 2021

La mappa dell’Ecdc, che misura l’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, aggiornata ad oggi, mostra una situazione epidemiologica italiana in peggioramento. Oltre alla Sicilia e la Sardegna, che possono entrambe in rosso, gran parte del paese è in giallo. La settimana scorsa solo quattro regioni erano gialle.

Le uniche regioni che invece rimangono ancora verdi sono Valle D’Aosta, Piemonte, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

Nella giornata di ieri in Italia il tasso di positività si è attestato al 2,3 per cento. In Sicilia e Sardegna, le due regioni rosse nella mappa dell’Ecdc, il tasso era rispettivamente di 2,75 e 8,4.

Condividi la notizia:











29 luglio, 2021