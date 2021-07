Dal primo agosto obbligo di tampone per i tedeschi al rientro in Germania dalle vacanze

Berlino - Sono esentati i vaccinati, i guariti e i bambini al di sotto dei 12 anni

Berlino – Da domenica 1 agosto i tedeschi che sono in vacanza all’estero dovranno mostrare l’esito negativo di un test per il Covid per rientrare in Germania. Sono però esentati chi ha completato il ciclo vaccinale, chi è guarito dal virus e i bambini sotto i dodici anni.

Berlino – Porta di Brandeburgo

Lo ha deciso il consiglio dei ministri tedeschi e ne dà notizia, su Twitter, portavoce del governo di Berlino. Da domenica 1 agosto chi rientra dalle vacanze all’estero deve essere in grado di presentare un test negativo. Fanno eccezione chi è completamente vaccinati, i convalescenti e i bambini di età non superiore ai 12 anni”. Il risultato negativo del test può essere un massimo di 72 ore per un test Pcr e un massimo di 48 per uno antigenico.

Dovrebbe inoltre essere semplificata la classificazione delle cosiddette zone a rischio”. Queste verranno divise tra “zone a rischio varianti”, per cui è previsto per tutti l’obbligo di quarantena di quattordici giorni, e “zone ad alto rischio” al ritorno dalle quali dovranno fare una quarantena di dieci giorni solamente i non vaccinati, i non guariti e gli over 12. In quest’ultimo caso, la quarantena potrà essere ridotta a cinque giorni se, non prima del quinto, si presenta l’esito negativo di un test.

