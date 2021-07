“Darà un notevole contributo per l’ulteriore sviluppo delle due province”

Viterbo - Le congratulazioni del presidente Angelo Camilli (Unindustria) a Domenico Merlani per l'elezione alla guida della nuova camera di commercio

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “L’elezione di Domenico Merlani alla presidenza della nuova Camera di Commercio di Rieti – Viterbo rappresenta sicuramente un’ottima notizia per tutto il Nord del Lazio” dichiara il presidente di Unindustria Angelo Camilli. “Esprimo a nome mio e di tutte le imprese associate ad Unindustria le più sentite congratulazioni a Domenico Merlani.

Angelo Camilli

Il neopresidente ha tutta l’esperienza, le competenze e il prestigio per guidare con autorevolezza uno dei motori fondamentali per la crescita di tutto il territorio del Lazio Nord, una zona molto importante per la competitività e l’attrattività della nostra regione.

Conosco le qualità di Merlani: dieci anni fa, quando guidava gli industriali viterbesi, è stato uno degli artefici della nascita di Unindustria e successivamente ha lavorato in maniera egregia come presidente prima e poi commissario straordinario della Camera di Commercio di Viterbo. Sono certo che darà un notevole contributo per l’ulteriore sviluppo sia della provincia di Viterbo che di quella di Rieti.

Voglio anche augurare buon lavoro a tutto il nuovo Consiglio camerale, di cui fanno parte anche Alessandro Di Venanzio e Sergio Saggini, rispettivamente Presidente di Unindustria Rieti e Viterbo”.

Condividi la notizia:











27 luglio, 2021