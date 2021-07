Ddl Zan, ok del Senato: testo in Aula il 13 luglio

Roma - Bocciati i calendari alternativi proposti da Forza Italia e Lega

Il Senato

Roma – Disegno di legge Zan, il Senato ha confermato la calendarizzazione della legge il 13 luglio alle 16:30.

L’Aula ha infatti respinto i calendari alternativi proposti da Forza Italia e Lega, che prevedevano l’approdo della legge contro l’omotransfobia a Palazzo Madama il 20 luglio.

Il testo era approdato in Senato per il voto del calendario dei lavori dopo che non era stato raggiunto un accordo tra le parti politiche al tavolo di maggioranza.

6 luglio, 2021