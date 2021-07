Decimo giro dei Monti Cimini, vincono Bellacima, Valeri, Di Clementi e Giraldo

Motori - I quattro piloti hanno trionfato nelle categorie auto storiche, motocicli, scooter d'epoca e femminile

Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – La sezione di Viterbo dell’Unione nazionale veterani dello sport festeggia i campioni italiani di regolarità turistica per auto moto e scooter d’epoca.

Si è svolto a Ronciglione lo scorso 4 luglio il decimo giro dei Monti Cimini, gara di regolarità turistica per auto moto e scooter d’epoca organizzata dalla sezione Unvs di Viterbo “Giuseppe Vismara” con il patrocinio del comune di Ronciglione e il supporto tecnico organizzativo dell’Auto moto club Viterbo e del Vespa club Viterbo.

La manifestazione ha visto impegnati 50 equipaggi a bordo di interessanti veicoli storici che spaziavano, per le auto, dalle mitiche 500 alle potenti Porsche, senza dimenticare le Alfa, le Lancia e una Topolino di circa 70 anni; nelle due ruote hanno fatto la parte del leone gli scooter Vespa, dalla storica “Faro basso” degli anni 50 alle varie Gs, Gtr, Ts, 125 Primavera fino alla Px. Anche i notocicli, pur se più recenti, erano sempre classificati di “interesse storico”.

La gara, che iniziava e finiva a Ronciglione, prevedeva un percorso complessivo di circa 60 chilometri, suddiviso in due parti, la prima intorno al lago di Vico e la seconda attraverso gli abitati di Fabrica di Roma, Carbognano e Caprarola da percorrere, su strade aperte al traffico, osservando una media oraria di circa 25 km/ora. Come discriminante ai fini della classifica, erano previste un totale di 13 prove di abilità costituite da brevi tratti da percorrere in sequenza nei tempi stabiliti e cronometrate al /100 di secondo.

Dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente, intorno alle 13,30, la comitiva si è spostata in un vicino resort dove, all’aperto, gli intervenuti hanno partecipato a una piacevole conviviale intervallata dalle premiazioni.

La manifestazione, prima in assoluto nel Lazio nell’ambito dell’Unvs dopo l’inizio della pandemia, è stata accolta con entusiasmo dai soci viterbesi. Alla presenza del delegato regionale Unvs Umberto Fusacchia e del vicesindaco di Ronciglione, sono stati attribuiti i titoli di campione italiano Unvs di regolarità turistica: per le auto storiche a Luigi Bellacima su Volkswagen Maggiolino, seguito da Carmine Matarazzo su Fiat 124 Coupé e da Angelo Calisti su Porsche 924, tutti della sezione Unvs di Viterbo. Per la categoria motocicli si è aggiudicato il titolo italiano Moreno Valeri della sezione Unvs di Viterbo su Honda 400 Vf, seguito da Giovanni Bigazzi della sezione Unvs di San Giovanni Valdarno su Honda Tdm 850 e da Franco Torreggiani sempre della sezione Unvs di Viterbo su Kawasaki 500. Per la categoria scooter d’epoca si è aggiudicato il titolo italiano Roberto Di Clementi su Vespa 125 Px, seguito da Leonardo Ialongo su Vespa Gs 150 e da Giorgio Sansavini su Vespa 125 Gtr, tutti della sezione Unvs di Viterbo. In prima assoluta quest’anno era presente la categoria femminile il titolo è stato assegnato ad Angelica Giraldo su Alfa Romeo Giulia, seguita da Ivana Lupattelli su Alfa Romeo 75, tutte della sezione Unvs di Viterbo.

Per le squadre il titolo è stato assegnato alla squadra della sezione G. Vismara di Viterbo per il punteggio complessivo conseguito.

L’organizzazione è stata ineccepibile. Tutto si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza e di contrasto alla diffusione della pandemia tuttora in atto. Lo staff dei due club viterbesi Auto moto club e Vespa club ha fatto fronte a tutte le esigenze e l’instancabile presidente della sezione Unvs viterbese Domenico Palazzetti, che presiede anche il Vespa club e collabora con l’Auto Moto club, ha condotto sapientemente tutte fasi della giornata.

Unvs Viterbo

8 luglio, 2021