“Dinosauri a palazzo dei Papi, un atto d’amore e di coraggio…”

Viterbo - Mautone e Argentieri, organizzatori della mostra: "Oggi l'apertura al pubblico" - Ieri pomeriggio l'inaugurazione - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – Nove metri d’altezza e 18 in lunghezza. Dinosauri a Viterbo, “un atto d’amore e di coraggio”, come l’hanno definita gli organizzatori: Daniele Mautone e Davide Argentieri. Ieri l’inaugurazione, oggi l’apertura. Dinosauri in carne e ossa, e a grandezza naturale. Una mostra nel giardino della curia vescovile, aperto al pubblico per la prima volta. A piazza San Lorenzo, colle del duomo. La firma è di ViterDino eventi, l’allestimento di Alessia Taurchini.

Da questa mattina al 12 settembre, dalle 10 alle 19, orario continuato. On line le prime prenotazioni, che sono già più di mille.

“Un atto d’amore e di coraggio per la città e i turisti – hanno detto Mautone e Argentieri della ViterDino -. Una mostra enorme. Amore per la città. Coraggio, poi, perché il periodo è quello che è. Difficilissimo, a causa del Covid. Grazie, quindi, per aver creduto in noi”.

Viterbo – Dinosauri, l’inaugurazione della mostra con Davide Argentieri, Giovanni Arena, don Luigi Fabbri, Daniele Mautone e Marco De Carolis

Davanti e accanto a loro, il sindaco Giovanni Arena, l’assessore alla cultura Marco De Carolis, Bruno Blanco di Archeoares, don Luigi Fabbri, vicario del vescovo Lino Fumagalli, e don Emanuele Germani, entrambi per la diocesi. Tra i ringraziamenti, anche gli sponsor che hanno permesso la realizzazione dell’evento. Ranucci, Agrifish, Gea, Coldwell banker e centro commerciale Tuscia.

“Un’esposizione particolare – ha commentato don Luigi -, in un luogo particolare che tanti non conoscono. Un luogo aperto per la prima volta, con la speranza che arrivino anche i turisti. Un evento che contribuisce inoltre alla ricostruzione sociale ed economica del territorio. Un bel segno di speranza”. Quella speranza di cui ancora una volta diocesi e Archeoares si fanno interpreti. Col colle del duomo che si conferma nuovamente come il più importante polo turistico della città.

Una mostra e al tempo stesso un’occasione unica per ammirare le ricostruzioni, tutte a grandezza naturale, di animali estinti. Dall’Allosauro, al Neovenator, fino al Dracorex e a Tito, primo dinosauro sauropode italiano, un Titanosauro di sei metri che vissuto circa 112 milioni di anni fa. Oppure il Diplodoco o il T-Rex.

“Un’esperienza che valorizza l’estate viterbese”, ha poi aggiunto De Carolis prima del taglio del nastro. “Una meraviglia – aveva già sottolineato Arena -. Una mostra che permette al pubblico anche di vedere il giardino della curia, parte integrante anch’esso del progetto di riqualificazione da 32 milioni di euro che coinvolgerà un pezzo consistente di città fino al Carmine, passando punto per il giardino della diocesi e valle Faul”.

Daniele Camilli

31 luglio, 2021