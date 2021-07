“Dire ai giovani di non vaccinarsi è da irresponsabili”

Roma - Critico il presidente della Regione Lazio Zingaretti: "Chi fa questo è contro gli italiani"

Roma – Coronavirus e vaccini, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti prende posizione, in particolare dopo le dichiarazioni di Lega e FdI.

Matteo Salvini in particolare, chiede che a essere messi in sicurezza siano le persone over 70 ancora non vaccinate, piuttosto che i 12enni. Zingaretti ha un’altra idea.

“L’Italia ripartirà solo se tutti si vaccineranno – dice Zingaretti – ora anche i dati sono inconfutabili. Pensare di non vaccinare gli under 40 è da irresponsabili.

Prima i dubbi sulle mascherine, poi l’occhiolino contro le regole ora le stupidaggini contro i vaccini: chi fa questo è contro gli italiani.

Nel Lazio continueremo a vaccinare tutti, come prima, più di prima perché la libertà si conquista con regole e vaccini”.

20 luglio, 2021