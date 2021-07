“Divino etrusco, marketing inaccettabile”

Tarquinia - M5s attacca: "Il sito nulla ha a che fare con l'evento in questione, probabilmente per via del mancato rinnovo del dominio da parte dell'amministrazione"

Condividi la notizia:











Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – A soli 20 giorni dall’annunciata data d’inizio nel noto appuntamento estivo tarquiniese, il sito ufficiale del Divino Etrusco www.divinoetruscotarquinia.it – pubblicizzato da mesi dal Comune di Tarquinia – risulta essere occupato da un improbabile sito commerciale che nulla ha a che fare con l’evento in questione, probabilmente per via del mancato rinnovo del dominio da parte dell’amministrazione.

Il sito del Divino etrusco di Tarquinia

Nonostante ciò, nessuno ha pensato di correggere i banner e le locandine in circolazione su social e notiziari. La pagina Fb www.facebook.com/TarquiniaDivinoEtrusco/ riporta in copertina l’evento del 2020, quella Instagram è addirittura ferma al 2019. Stessa cosa per il sito ufficiale www.divinoetrusco.it linkato sul portale comunale www.tarquiniaturismo.com/divino-etrusco/.

Insomma, un inaccettabile biglietto da visita per questo evento così importante per la nostra città, al di là delle problematiche organizzative dovute alla pandemia.

La pagina Instagram dell’evento

Curare i canali informativi social e web dovrebbe essere, infatti, il “minimo sindacale” per chi si occupa del marketing e della comunicazione. Che ne pensa l’assessorato al Turismo?

Movimento 5 Stelle Tarquinia

Condividi la notizia:











30 luglio, 2021