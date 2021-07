Draghi e Cartabia in visita domani al carcere di Santa Maria Capua Vetere

Cronaca - Lo scorso 6 aprile il penitenziario è stato teatro di violenze e pestaggi ai danni dei detenuti

Cronaca – Il presidente del consiglio Mario Draghi e la ministra della giustizia Marta Cartabia domani si recheranno in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere, teatro lo scorso anno di pestaggi e violenze ai danni dei detenuti da parte degli agenti della polizia penitenziaria. La visita è programmata per le 16, al termine della quale il presidente e la ministra rilasceranno alcune dichiarazioni.

Un frame del video sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere pubblicato da Domani

La vicenda delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere risale al 6 aprile dell’anno scorso. Sembrerebbe che ci sia stata una rivolta dei detenuti in seguito alla diffusione della notizia di un caso di positività all’interno dell’istituto. La rivolta sarebbe terminata nella sera stessa, ma secondo la procura il giorno successivo quasi 300 agenti avrebbero pestato per quattro ore molti detenuti del reparto Nilo e avrebbero commesso nei loro confronti anche atti di tortura.

Le violenze nel penitenziario, sebbene avvenuto lo scorso anno, sono tornate ad occupare le prime pagine di tutti i giornali in seguito alla pubblicazione da parte del quotidiano Domani di un video che mostra alcuni drammatici momenti del pestaggio. Nel video si vedono infatti detenuti picchiati con manganelli, calci e pugni, costretti in ginocchio con la faccia rivolta verso il muro e le mani sollevate sulla testa. In un’altra scena si vedono gli agenti formare dei corridoi umani al centro dei quali passano i detenuto mentre subiscono le percosse. O ancora sulla scale, dove i carcerati subiscono le violenze degli agenti mentre cercano di salire. In un passaggio del video si vede anche un detenuto in carrozzina mentre viene raggiunto con il manganello da un agente.

Commentando la vicenda, la ministra della giustizia Marta Cartabia aveva definito quanto accaduto “un oltraggio alla dignità della persona, un tradimento della costituzione”. Per le violenze nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere sono state state disposte dal gip, su richiesta della procura casertana, 52 misure cautelari nei confronti di appartenenti al corpo della polizia penitenziaria. I reati contestati, a vario titolo, sono concorso in torture pluriaggravate ai danni di numerosi detenuti (per 41 agenti), maltrattamenti pluriaggravati, lesioni personali pluriaggravate, falso in atto pubblico (anche per induzione) aggravato, calunnia, favoreggiamento personale, frode processuale e depistaggio.

13 luglio, 2021