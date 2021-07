Domani l’inaugurazione della sagra del Melone

Montalto di Castro - La manifestazione dal 9 all'11 luglio a Pescia Romana

Condividi la notizia:











Pescia Romana – Viale dei Pini

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 9 luglio, alle 18 a Pescia Romana (Borgo Vecchio), si terrà l’inaugurazione della 33esima edizione della sagra del Melone. Una tre giorni di festa, fino a domenica 11 luglio, tra musica, gastronomia, spettacoli e mostra mercato.

Tanti gli appuntamenti in programma che animeranno il borgo vecchio della cittadina costiera.

Si parte venerdì 9 luglio alle 18 con l’alzabandiera a cura dell’associazione nazionale Bersaglieri Angelo Sensoni e il taglio del nastro alle 18,30 con l’amministrazione comunale e le autorità civili e militari; a seguire l’apertura della mostra mercato. La serata proseguirà alle 19,30 con l’apertura dello stand gastronomico (piazzale delle Contrade) e l’esibizione del corpo bandistico Carlo Grani. Alle 21,30 la cover di Vasco Rossi “Doppio senso” concluderà la prima serata. Sabato 10 luglio si partirà alle 18 con l’animazione per bambini lungo il percorso della sagra; alle 18,30 l’appuntamento con la storia: la redazione de “Il Campanone” presenterà l’ultima edizione della rivista locale di Montalto di Castro e Pescia Romana. Alle 19,30 aprirà lo stand gastronomico e la serata proseguirà alle 21,30 con Gabriele Cirilli nello spettacolo di cabaret “Chi è Tatiana 2.0”.

Domenica 11 luglio, per l’ultima giornata di festa, l’appuntamento sarà alle 17,30 con l’esibizione della Fanfara bersaglieri di Viterbo; alle 18,30 tornerà l’animazione per bambini e la mostra mercato. Alle 19,30 l’apertura dello stand gastronomico e alle 21,30 esibizione musicale con la band “I semiseri”. La sagra si concluderà alle 23,30 con lo spettacolo pirotecnico. Tutti i giorni sarà possibile visitare la mostra fotografica delle tradizioni agricole esposta al Pit (Punto di informazione turistica) e la mostra di attrezzi e macchine agricole d’epoca al piazzale delle Contrade. La 33esima edizione della Sagra del melone è organizzata dal comune di Montalto di Castro e Asd Nuova Pescia Romana in collaborazione con la Coldiretti.

Comune di Montalto di Castro

Condividi la notizia:











8 luglio, 2021