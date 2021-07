Nepi - Intervista al sindaco Vita Franco sull'azione di governo durante la pandemia e sulla ripartenza

di Federica Focaracci

Nepi – “Draghi è uno che sa governare l’Italia”. Il sindaco Vita Franco spiega la ripartenza nel suo paese e il suo punto di vista riguardo le ultime decisioni prese dal governo Draghi.

Qual è la situazione Covid attuale nel paese?

“Da qualche giorno siamo Covid-free. Abbiamo avuto un solo caso di positività registrato negli ultimi giorni. Ora negativizzato”.

In questi lunghi mesi vissuti con il Covid-19, i cittadini come hanno vissuto le restrizioni in vigore?

“Tutto sommato si sono comportati bene. Abbastanza”.

Quali sono gli obiettivi e i progetti in campo, proposti dall’amministrazione comunale, per il futuro del paese in questa fase di ripartenza?

“Abbiamo molti progetti. Non facciamo economia. Noi creiamo le strutture e si dà la possibilità di far partire l’economia. Stiamo cercando di recuperare il centro storico. Stiamo migliorando le viabilità. Stiamo facendo guerra contro la distruzione dell’ambiente, contro i fitofarmaci, nocivi e velenosi, contro la monocoltura del nocciolo. Stiamo cercando di preservare tutte le bellezze naturali che abbiamo. Sono stupende e non vogliamo che vengano distrutte. Stiamo cercando di evitare di perdere tutto ciò che abbiamo e rendere la nostra area tranquilla e di una qualità elevata. Ci stiamo impegnando per questo”.

Dal punto di vista economico, come si è mosso il comune per sostenere la popolazione in questo anno di pandemia? Quali sono stati i provvedimenti presi?

“Si, assolutamente sì. Abbiamo dato un sacco di soldi alla gente con buoni spesa, incentivi e agevolazioni varie”.

In questo lungo periodo di pandemia, l’amministrazione comunale come ha svolto il lavoro? Ha adottato lo smart working?

“No. Tutti in presenza. Con le dovute accortezze”.

Cosa pensa delle ultime decisioni prese dal governo Draghi per far ripartire l’Italia?

“Decisioni molto buone. Draghi è uno che sa governare l’Italia. Altrimenti, se non ci fosse stato lui, non so come sarebbe andata a finire”.

19 luglio, 2021