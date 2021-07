Viterbo - Comune - Via libera nell'ultimo giorno utile in una seduta nervosa, su cui ha pesato l'aria di crisi in maggioranza - Insogna (Fondazione) si è sentito in dovere di fare ammenda

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Equilibri di bilancio approvati, con tante scuse.

Altra seduta campale e complicata, in consiglio comunale. Con l’aiuto della convocazione in seconda, stavolta i numeri ci sono, ma il clima resta teso.

L’opposizione critica e in maggioranza pesano le frizioni dei giorni scorsi e la richiesta, tornata di grossa attualità, di un rimpasto in giunta. La crisi sempre aperta e mai risolta che ciclicamente ritorna.

Sugli equilibri, l’opposizione attacca, critica il via libera nell’ultimo giorno utile si fa spiegare i numeri. Che non tornano. La maggioranza i numeri li dà. Nel vero senso della parola, ma anche in senso lato. Non tutto quadra, anzi.

Prima della riunione, incontro fiume. Dalle 9,30 si arriva a cominciare alle 10,30 passate. Non basta. Occorre sospendere di nuovo. Perché c’è da decidere se discutere della scuola a Santa Barbara, o come fa notare Gianmaria Santucci, del bilancio, vista la scadenza al 31 e soprattutto vista la lettera di sollecito, l’ennesima che palazzo dei Priori sta collezionando, da parte del prefetto.

In pratica alle 11 parte l’accidentato dibattito. Con tante scuse da parte di Sergio Insogna. Consigliere comunale di maggioranza (Fondazione), seppure il suo sia un intervento a titolo personale.

Viterbo – Sergio Insogna

“Sono in imbarazzo – spiega Insogna – in grossa difficoltà e quasi umiliato e per questo chiedo scusa, per questa situazione di stallo. Il ruolo del consigliere è importante e va rispettato nella sua dignità”.

Seppure: “In trent’anni di attività comunale – osserva Insogna – ne ho viste di cotte e di crude, mi stupisce che chi oggi si lamenta, quando ha governato ha fatto di peggio. Siccome io ho sempre stigmatizzato queste situazioni di poco rispetto nei confronti dei consiglieri , l’ho fatto di nuovo”. Con un’avvertenza: “Se continuiamo con questa musica e con questi sistemi è meglio andare a casa”.

Per ora, tutti salvi. Con 19 sì dalla maggioranza, il centrodestra si tiene in equilibrio. Sarebbero stati 18, ma è arrivato oltre tempo massimo pure il voto favorevole di Antonio Scardozzi. Accettato per difficoltà di connessione. Problema non solo del consigliere FdI.

Per tutta la seduta, connessioni monche, volti che scomparivano dal video. Effetto di un’interpretazione molto ampia del collegamento da remoto.

Dal mare, dall’auto anche magari mentre si guida, mentre si fa spesa o si pranza o magari si taglia l’erba in giardino. Altrove, se non si è presenti da una postazione fissa, che è il minimo per garantire (o fare finta di farlo) di seguire i lavori, non si può intervenire.

A palazzo dei Priori no. Consiglieri e assessori multitasking. Riescono a fare più cose contemporaneamente. E i risultati si vedono.

Giuseppe Ferlicca

31 luglio, 2021