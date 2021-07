Vetralla - E' successo ieri sera - Il conducente, illeso, avrebbe lasciato lì la macchina che è stata notata questa mattina da altri automobilisti - Intervento di polstrada, Anas e vigili del fuoco

Vetralla – Esce fuori strada con la macchina e sfonda il guardrail.

Incidente ieri sera sulla superstrada, all’imbocco di Vetralla. Un uomo sulla trentina, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della macchina andando a finire fuori strada.

L’auto è finita contro il guardrail – che è andato completamente distrutto – e poi nella cunetta. Il conducente, fortunatamente, ne sarebbe uscito completamente illeso.

Proprio per questo, stando a quanto ricostruito, non avrebbe chiamato i soccorsi lasciando lì la macchina.

Questa mattina, però, alcuni utenti l’hanno notata e hanno avvisato i soccorsi. Vigili del fuoco, polizia stradale e personale Anas sul posto per recuperarla.

13 luglio, 2021