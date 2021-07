Esondazioni del Mignone, sopralluogo dell’Università agraria

Tarquinia - Ad accompagnare il vicepresidente Alberto Tosoni, la consigliera regionale Silvia Blasi

Tarquinia – Il sopralluogo dell'Università agraria al Mignone

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Il vicepresidente dell’Università agraria di Tarquinia Alberto Tosoni e la consigliera regionale Silvia Blasi ancora sul campo per il problema delle esondazioni del fiume Mignone.

Si sono svolti infatti, nella giornata del primo luglio, vari sopralluoghi alla presenza dei referenti della direzione regionale Lavori pubblici, stazione Appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo Antonio Battaglino, Edmondo Di Rocco e Massimiliano Albanese.

Le osservazioni nella zona di Montericcio, a cui hanno partecipato anche molti agricoltori, si sono tenute nell’ottica di valutare una implementazione dei primi lavori svolti nei mesi precedenti.

Il vicepresidente dell’Università agraria di Tarquinia Alberto Tosoni ha commentato: “Si tratta di un dialogo fortemente voluto anche dal presidente Borzacchi, che prosegue ormai da un biennio e che sta vedendo lo sviluppo di una fondamentale sinergia con gli organi regionali e con gli agricoltori. Sono inoltre entusiasta del supporto della consigliera regionale Silvia Blasi, che sin dal primo momento ha sposato la causa facendosi portavoce degli interessi del territorio. Quando a livello politico si lavora uniti, indipendentemente dalle bandiere, le azioni diventano più forti; sono fiducioso nel raggiungimento degli obiettivi di tutela che ci siamo prefissati”.

A breve si svolgeranno nuovi incontri sia nell’ottica di proseguire i lavori per la tutela della valle del Mignone che per iniziare ad affrontare altre problematiche importanti per il territorio.

Università agraria Tarquinia

2 luglio, 2021