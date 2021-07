Montalto di Castro - Dal 14 al 18 luglio

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Estate 2021: tutti gli appuntamenti della settimana.

Montalto di Castro – Il palazzo Comunale

Mercoledì 14 luglio alle ore 21:00

Marrone come… i mostri della Terra – creazione di animali fantastici in creta (laboratorio formativo e letture animate per bambini) – a cura della libreria Il Bianconiglio – Centro servizi via Tevere – Montalto Marina – Posti limitati (prenotazione obbligatoria al nr 375/5189197)

Giovedì 15 luglio alle ore 19:30

I Giovedì del Libro “Ripartiamo da qui” di Enzo Russo e Agata Florio – presentazione del libro e incontro con gli autori – Parco Archeologico e Naturalistico di Vulci

Domenica 18 luglio

Ore 10:00 “Trofeo Città di Pescia Romana” – Raduno auto d’epoca – Ritrovo a Piazza delle Mimose e ore 10:30 Esibizione a Piazzale della Cooperativa – Borgo vecchio – Pescia Romana

Ore 17:00 “Dai colore al tuo mondo” – laboratorio formativo per bambini a cura dell’Ass.ne MusicArte – Via dei Glicini (giardinetto) – Pescia Romana

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio dalle ore 9:00

Montalto Summer Beach – mercato di antiquariato, artigianato e modernariato con animazione per bambini – a cura dell’Ass. Mercante in Fiera – Lungomare Harmine – Montalto Marina

Mostre al Pit (Punto informazioni turistiche) di Montalto Marina

Fino al 21 luglio mostra collettiva di Claudia Milanese, Silvana Viola e Claudia Minnetti

Appuntamenti al Parco naturalistico e archeologico di Vulci (vulci.it)

Comune di Montalto di Castro

Condividi la notizia:











13 luglio, 2021