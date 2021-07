Montalto di Castro - Fino al 30 settembre sarà possibile aderire alla campagna in favore delle persone meno fortunate

Montalto di Castro – Il palazzo Comunale

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo le positive esperienze di Natale e Pasqua, riparte la raccolta di generi alimentari e di prima necessità in favore delle famiglie più bisognose di Montalto di Castro, promossa dall’associazione Montalto e Pescia legate insieme, che questa volta prende il nome di “Estate della solidarietà”.

Grazie alla collaborazione con il supermercato Hurrà di Montalto, in modo da essere vicini concretamente alle loro necessità primarie.

“In un periodo tradizionalmente di vacanza e di svago – dichiara Marco Lenci – non possiamo dimenticare le persone più fragili e non dobbiamo girare lo sguardo dall’altra parte. Occorre dimostrare concretamente la solidarietà e la vicinanza a tutti coloro che non sono riusciti a superare questa crisi economica che da tempo ha colpito l’Italia e che è stata accentuata dalla pandemia.

Anche questa volta la distribuzione dei generi alimentari e dei beni di prima necessità che saranno raccolti, avverrà grazie alla collaborazione con la Confraternita di Misericordia di Montalto di Castro, alla quale va, sin da ora, il nostro ringraziamento per la disponibilità che dimostra da sempre in favore delle iniziative di solidarietà.

A Pescia Romana, la raccolta e la distribuzione dei beni avverrà, come sempre, in collaborazione con la locale Parrocchia che conosce bene le necessità della popolazione e le concrete esigenze delle singole famiglie.

Facciamo appello a tutti i nostri concittadini ed ai molti turisti che saranno presenti questa estate a Montalto, affinché ci aiutino in questa raccolta e regalino un sorriso alle famiglie più bisognose nella certezza che questi gesti saranno di grande ristoro e faranno sentire meno sole molte persone.

Montalto e Pescia legate insieme Aps

19 luglio, 2021