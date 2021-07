Estate con l’arte al museo Marcantoni

Civita Castellana - A luglio ciclo di incontri gratuiti sulle tecniche di disegno, pittura e modellato

Civita Castellana – Un ciclo di incontri, completamente gratuiti, per trasmettere le prime nozioni del disegno, della pittura e del modellato. Sul modello delle tappe del grand tour ceramico, l’iniziativa “Estate con l’arte al museo”, in programma dal 10 al 31 luglio al Museo della ceramica “Casimiro Marcantoni”, proporrà una interessante serie di lezioni itineranti che si terranno in parte nei locali del museo stesso e in parte all’aria aperta, in vari luoghi della città.

L’evento, patrocinato e sostenuto dal comune di Civita Castellana, è organizzata proprio dal museo Marcantoni in collaborazione con Siat.

Si comincia sabato 10luglio: ciascun partecipante verrà seguito nella fase creativa e verrà incoraggiato a sentirsi libero di esprimersi. Nel contempo gli insegnanti forniranno il supporto e i suggerimenti tecnici e stilistici finalizzati a migliorare le qualità artistiche di ognuno. In ogni workshop verranno poi selezionate le opere che verranno esposte nella mostra conclusiva che si terrà successivamente nei locali del museo. Il corso è destinato atutte le persone creative, desiderose di esplorare il mondo dell’arte, anche se alla prima esperienza. Lelezioni riguarderanno anche approfondimenti sui materiali, per comprenderne le differenti caratteristiche e qualità.

Per partecipare bisogna prenotarsi, con un messaggio whatsapp al numero 373-8691938 oppure con una mail all’indirizzo museodellaceramica@comune.civitacastellana.vt.it.

“ESTATE CON L’ARTE AL MUSEO” – Il programma di luglio 2021

Sabato 10:

Workshop di introduzione al disegno e al modellato – Tenuto dalla maestra d’arte Marta Pisani.Domenica 11 luglio:

Workshop di pittura artistica a smalto su ceramica – “Come Picasso” – Tenuto dalla maestra d’arte MartaPisani.

Sabato 17 luglio

Workshop di acquerello Plein air “”Il corso del Treja” – Tenuto dalla maestra d’arte Jessica Pintaldi. Domenica 18 luglio:

Workshop di acquerello Plein air “Sulle tracce del Grand Tour” a Civita Castellana – Tenuto dalla maestrad’arte Jessica Pintaldi.

Sabato 24 luglio

Workshop di introduzione al disegno e al modellato – Tenuto dalla maestra d’arte Marta Pisani.

Domenica 25 luglio

Workshop di ceramica modellata “realizza una maschera sul tuo volto” – Tenuto dalla maestra d’arte MartaPisani.

Sabato 31 luglio

Workshop di Workshop di acquerello Plein air “Il corso del treja” – Tenuto dalla maestra d’arte JessicaPintaldi.

8 luglio, 2021