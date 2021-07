Euro2020, funzionario Oms: “Devastante contagio davanti ai miei occhi”

Coronavirus - Il commento di Maria van Kerkhove sulle folle di tifosi a Wembley

Londra – Tifosi allo stadio di Wembley

Londra – Le immagini delle folle di tifosi inglesi e italiani che prima della finale di Euro2020 si sono riversate in strada spaventano e preoccupano per il diffondersi della pandemia di Covid nel continente.

“Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia Covid non si prende una pausa. La variante Delta approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine. Devastante”. A sottolinearlo Maria van Kerkhove, funzionario dell’Oms, in relazione alle immagini delle folle di tifosi italiani e inglesi all’interno dello stadio di Wembley e per le strade dei rispettivi Paesi per la finale Euro 2020.

12 luglio, 2021