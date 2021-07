Europei di calcio, la festa in piazza e quella al bar…

Viterbo - Due video per raccontare la finale degli Azzurri nella città dei papi

Viterbo – La festa in piazza e al bar. Quella per gli Europei di calcio e lontana dallo sparo in aria sentito e visto in via Ascenzi. La festa per la vittoria dell’Italia a Wembley, con gli inglesi sconfitti in casa. Una moltitudine di gente che s’è divertita, abbracciata e mischiata. Una città che l’altra notte, tra via Marconi e piazza Martiri d’Ungheria al Sacrario s’è scoperta multietnica. Un melting pot venuto giù da piazze, case e quartieri attorno e che per una sera ha dimenticato la tragedia di un anno e mezzo di emergenza Covid e le difficoltà economiche che mano mano stanno prendendo il sopravvento.

Viterbo – La festa in piazza del Sacrario

Due video raccontano finale e festeggiamenti. Prima al bar, in tal caso quello Centrale a piazza del comune, poi in strada. Come succedeva fino a quando i maxi schermi hanno preso il sopravvento. Vietati invece domenica per evitare ulteriori possibili complicazioni rispetto ai festeggiamenti che, in caso di vittoria come è stata, sarebbero seguiti fino all’alba del giorno dopo.

Viterbo – Europei di calcio – I festeggiamenti al Sacrario

Al bar con Ivan Guerrini, Angela Andreoli e un gruppo di ragazzi e una ragazza che lavorano al Centrale. L’attesa, la scaramanzia, il nervoso e i salti di gioia. L’ambizione di vincere nonostante tutto, e tutto l’anno passato che è stato. Con tutti i rituali del caso. La partita vista al cellulare perché tutto il resto dell’Europeo è stato visto così. Come ha fatto Ivan. Almeno fino ai rigori, quando la tentazione di accendere il televisore per vederseli fatti bene è stata più forte.

Viterbo – La partita al bar Centrale

Oppure il cavalletto utilizzato per il cellulare, e messo in coincidenza col pareggio di Bonucci, prima il telefonino era retto da una bottiglia di prosecco, portato appresso e messo accanto alla Tv dei rigori “perché c’ha detto bene”. Infine Angela, 76 anni, “nonna e bisnonna”, come lei stessa ha fatto notare, che salta in braccio a Ivan da almeno tre metri di distanza mentre tutti gli altri rimbalzavano da una parte all’altra del bar come dentro a flipper.

Daniele Camilli

13 luglio, 2021