Minipiscine, idromassaggio e SPA. Da F.lli Aquilani l’offerta sugli ultimi due modelli in pronta consegna

Vetralla - Grazie alla partnership tra F.lli Aquilani di Vetralla e Treesse puoi investire in un bene di qualità, durevole e di valore, realizzato con materiali e finiture di pregio. Scopri di più sull’offerta di oggi e affrettati

Vetralla – sponsorizzato – F.lli Aquilani ha allargato la sua partnership con un esclusivo brand tutto italiano, specializzato nella realizzazione di vasche idromassaggio e SPA: stiamo parlando di Treesse, azienda leader nel settore dell’arredo bagno che, durante gli anni, ha saputo evolversi e abbracciare il mondo delle mini piscine di lusso per ambienti outdoor e indoor.



I prodotti Treesse hanno ottenuto un grande successo e sono sold out ovunque, solo presso F.lli Aquilani potete trovare ancora due idromassaggio in pronta consegna per un’occasione irripetibile.

Pertanto, rivolgiti velocemente con fiducia e senza impegno a F.lli Aquilani per la scelta della tua Spa: potrai contare su professionisti e operatori sempre gentili, preparati, desiderosi di farti conoscere una realtà storica ma allo stesso tempo dinamica.

0761.1741191

Oppure Whatsapp: 327.4146358

Ma sveliamo qualche dettaglio in più…

F.lli Aquilani è un brand in continua evoluzione trainato da un modus operandi che ne giustifica il successo e la continuità da oltre 50 anni. La flessibilità e la capacità di adattarsi e interpretare cambiamenti e tendenze è tra le abilità del marchio F.lli Aquilani e del suo team di appassionati collaboratori.

Designer, produttori, artigiani, fornitori, progettisti ed esperti di marketing fanno parte di una grandissima squadra che intreccia le relazioni e le partnership con altri brand del settore: così, prende vita l’intesa tra Treesse e F.lli Aquilani, forte di una condivisione di valori e di intenti.

Le due aziende presentano analogie e punti fermi comuni, come la ricerca costante dell’eccellenza Made in Italy e la produzione del tutto italiana, dall’idea fino alla realizzazione finale.

Parlare di italianità significa rivolgersi rigorosamente a fornitori italiani e laboratori situati sul territorio nazionale che lavorano e trattano materie prime a km 0; tra i vari aspetti che tutto il mondo ci invidiano, l’esclusività artigianale del nostro Bel paese è sicuramente il più evidente.

Solo la cura Made in Italy presta attenzione al minimo dettaglio, come un vestito che sta bene addosso e cade a pennello alle esigenze e alle richieste del cliente.

Treesse pone una cura meticolosa nella scelta dei materiali, dal progetto all’esecuzione, preferendo anche un approccio eco-sostenibile contro lo spreco della materia prima, della manodopera e delle risorse umane. Proprio per questo, acquistando un prodotto Treesse, il cliente ha la garanzia di investire nel tempo con un articolo di qualità e un bene di lusso durevole, robusto e di eccezionale prestigio.

Il nuovo show-room F.lli Aquilani è a Vetralla (VT) al Km 62,200 della S.S. Cassia

28 luglio, 2021