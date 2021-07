Stroncato da tumore a 36 anni, la famiglia di Daniele Catalani dona un carrello a Belcolle

Viterbo - Al reparto di Oncologia - Il giovane runner è scomparso lo scorso febbraio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La famiglia di Daniele Catalani, il giovane runner viterbese scomparso nel febbraio scorso, nei giorni scorsi ha donato un carrello portalastre e portaoggetti alla unità operativa di Oncologia dell’ospedale Belcolle.

Un gesto di grande solidarietà che ha consentito alla équipe oncologica viterbese di avere a disposizione della strumentazione, oltre a una stampante, estremamente utile per la gestione delle attività assistenziali.

“È un fatto molto bello e importante per noi – commenta il direttore dell’Oncologia, Enzo Maria Ruggeri – perché, oltre a mantenere vivo in tutti i professionisti della nostra struttura il ricordo di Daniele, per la forza con la quale ha affrontato la malattia, è il riconoscimento, e la prosecuzione con i suoi cari, di un rapporto di grande valore che si è instaurato sul piano umano.

Per Daniele, in particolare, soprattutto il dottor Mario Chilelli è stato il principale punto di riferimento. Questi gesti – conclude Ruggeri – sono sempre di grande stimolo per noi per continuare a dare sempre il meglio ai nostri pazienti”.

8 luglio, 2021