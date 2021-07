Federica Pellegrini nella storia, per la quinta volta vola in finale nei 200 stile libero

Tokyo 2020 - La nuotatrice si qualifica con il settimo tempo - Domani alle 3.30 la gara

Tokyo – Federica Pellegrini è nella storia. È diventata la prima donna ad aver centrato la quinta finale consecutiva nella stessa specialità, i 200 stile libero. Domani alle 3.30 – ora italiana – proverà a conquistare il podio alle olimpiadi di Tokyo 2020.

La seconda semifinale l’ha vista chiudere al terzo posto per il settimo tempo in 1’56″44 dopo aver virato a 27″54, 57″11 e 1’27”04. Era arrivata in semifinale con il brivido del 15° tempo in 1’57”. Dopo la qualificazione alla finale, la nuotatrice ancora in vasca, non ha saputo trattenere le lacrime.

La più veloce è stata la neolimpionica australiana dei 400 sl, Ariarne Titmus in 1’54″82, seguita da Siobhan Haughey un 1’55″16 e dalla americana Katie Ledecky, autrice di 1’55”34. Federica ora si godrà la sua quinta finale olimpica nella specialità dei 200 sl.

La nuotatrice è stata argento nel 2004, oro nel 2008, quinta nel 2012 e quarta nel 2016; ora tenterà l’ultima impresa.

27 luglio, 2021