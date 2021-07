Federica Pellegrini settima alla finale dei 200 stile libero, “È stato un bel viaggio”

Tokyo 2020 - La nuotatrice dopo la sua ultima gara: “Finisce qui, me lo sono goduta fino alla fine"

Condividi la notizia:











Tokyo – Federica Pellegrini ha chiuso al settimo posto la sua ultima finale olimpica dei 200 stile libero. Settima, ma felice. Anche perché il suo cronometro si è fermato prima del muro dell’1’56’’. Ed è comunque nella storia: è l’unica nuotatrice ad aver centrato la qualificazione a cinque finali olimpiche nella stessa distanza.

Federica Pellegrini

“È stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate: me la sono goduta dall’inizio alla fine”. Il commento a bordo vasca della Divina, che prova a non piangere, ma non riesce a trattenere le lacrime dopo la gara, “l’ultima della mia carriera”. “Sono proprio contenta – ha aggiunto Federica – È stata la finale più serena che io abbia mai vissuto. Sapevo che il posticipo avrebbe cambiato le carte in tavola ma è stato così per tutti i ‘grandi’. Penso sia il momento e il modo giusto perché più importante di una finale olimpica non c’è niente. Sono in pace. Non mi andava di chiudere la mia carriera solo perché avevano rinviato i Giochi di un anno”.

E adesso cosa farà la Pellegrini? “Ma io ho tantissime cose da fare. Prima di tutto tornare a casa che mi stanno aspettando tutti, festeggiare il mio compleanno perché 33 anni è un’età importante, poi ci dobbiamo far votare dagli atleti per il Cio, a settembre, si spera anche novembre ci sarà la Isl a Napoli, poi uscirà un docufilm, poi c’à in progetto un libro, poi le registrazioni di Italia’s got talent”.

Condividi la notizia:











28 luglio, 2021