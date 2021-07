Caprarola - Il direttore artistico Giorgio Renzetti prima di intervistare il geologo e conduttore televisivo Mario Tozzi - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Caprarola – “Il festival Caffeina non si fa a Viterbo perché il comune non lo vuole. Questo sia chiaro”. E più chiaro di così, non c’è altro davvero. Giorgio Renzetti, direttore artistico del festival, direttamente dal palco di Caffeina Oro Festival a Caprarola. Ultima serata, qualche istante prima di intervistare il geologo Mario Tozzi. Titolo dell’incontro: “Uno scomodo equilibrio. Uomini, virus e pandemie”.

Caprarola – Caffeina Oro Festival – Il direttore artistico Giorgio Renzetti

“Da qualche tempo – spiega il programma nella parte riguardante l’intervista di Renzetti a Tozzi – un microscopico virus tiene sotto scacco sette miliardi e mezzo di individui della specie in assoluto più dotata di risorse tecnologiche, facendo vacillare la sua arrogante pretesa di dominare la Terra”. Subito dopo Tozzi, è stata poi la volta degli Hotel Supramonte con un concerto che ha concluso il festival.

Prima dell’intervento di Renzetti, quelli del sindaco Eugenio Stelliferi e della direttrice di palazzo Farnese Marina Cogotti per i ringraziamenti.

Caprarola – Caffeina Oro Festival, serata conclusiva

“Parlo a nome di una squadra – ha esordito Renzetti appena ha preso il microfono -. Per noi, l’organizzazione del festival è stata complicata e abbiamo avuto parecchie cose da mettere a punto. Complicata e al tempo stesso costruttiva, utile per il nostro background”.

Caprarola – Caffeina Oro Festival – Marina Cogotti, Giorgio Renzetti ed Eugenio Stelliferi

Le polemiche erano venute alla luce già con l’intervista a Filippo Rossi, fondatore del festival e anche lui direttore artistico, realizzata qualche giorno fa. Ma Renzetti è stato ancora più chiaro, diretto e radicale. “Il festival Caffeina non si fa a Viterbo perché il comune non lo vuole”.

Caprarola – Caffeina Oro Festival – Serata conclusiva

“Vedo che ci sono molti viterbesi – ha detto infatti Renzetti -. Caffeina non si fa a Viterbo non perché Caffeina non vuole stare a Viterbo. Caffeina non si fa a Viterbo perché il comune non lo vuole, e questo sia chiaro. Siamo disponibili a qualsiasi confronto con il sindaco Giovanni Arena. Qualcuno ha detto: ‘sono andati a Caprarola perché non vogliono fare il festival a Viterbo’. No, non è assolutamente così. E questo andava detto”.

Daniele Camilli

Multimedia: Fotocronaca: La serata conclusiva del festival – Video: L’intervento di Giorgio Renzetti

5 luglio, 2021