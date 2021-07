Finisce in tragedia una lite tra vicini, 60enne muore in osepdale dopo essere stato accoltellato

Novara - Sembrerebbe che tra i due ci fosse dissidi per questioni condominiali

Novara – Una lite tra vicini di casa che finisce in tragedia. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere stato accoltellato.



Secondo quanto riporta l’Adnkronos, la lite sarebbe scoppiata per strada vicino a un sottopassaggio di Novara. Il litigio sarebbe poi sfociato in un accoltellamento. L’uomo aggredito è stato portato soccorso dai sanitari del 118, ma è morto successivamente in ospedale.

L’aggressore, anche lui 60enne, sarebbe stato portato in questura dalla polizia. Secondo quanto si apprende, la lite tra i due sarebbe da ricondurre a dei dissidi di vicinato. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

17 luglio, 2021