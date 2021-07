Firmato il nuovo decreto per il bonus tv

Economia - Valore massimo 100 euro - A differenza del precedente non sono previsti limiti Isee

Roma – Firmato il decreto per il bonus tv.

Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto per la norma che consentirà di acquistare un nuovo apparecchio televisivo, compatibile con i nuovi standard di trasmissione, con un bonus massimo di 100 euro. A differenza del precedente incentivo, comunque in vigore, questo bonus si rivolge a tutti i cittadini perché non sono previsti limiti Isee.

“Il bonus rottamazione tv – spiega il ministero -, sostiene i cittadini nell’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10. La nuova tecnologia consentirà di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione. L’agevolazione consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro, che si può ottenere rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018”.

Il bonus rottamazione tv ha, infatti, l’obiettivo di favorire la sostituzione di apparecchi televisivi che non saranno più idonei ai nuovi standard tecnologici, al fine di garantire la tutela ambientale e la promozione dell’economia circolare attraverso un loro corretto smaltimento.

Il provvedimento individua tre requisiti per beneficiare dell’incentivo: residenza in Italia, rottamazione di un televisore e il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione. A tal riguardo è previsto che potranno accedere all’agevolazione anche i cittadini, di età pari o superiore a 75 anni, che sono esonerati dal pagamento del suddetto canone.

