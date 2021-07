Flaminia, arriva Stefano Sarritzu

Sport - Calcio - Serie D - L'attaccante sardo, lo scorso anno al Latina, rinforza il reparto offensivo a disposizione di mister Rambaudi

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Continua a prendere forma la Flaminia calcio Civita Castellana edizione 2021/2022. La lista dei giocatori che saranno a disposizione del tecnico Roberto Rambaudi è aumentata di quattro unità.

Un nuovo acquisto e tre conferme sono ufficializzate dalla società diretta da Francesco Bravini direttamente dalla sede di via Minio.

Quanto alla prima news entry si tratta di Stefano Sarritzu. Classe 92, seconda punta, che conta 136 presenze in serie D e 24 reti, pertanto è un giocatore di grande esperienza oltre che di qualità. Ha indossato in questi anni le casacche del Latina (ultima stagione), Sassari Torres, Selargius, Chieti, Pineto e Pescara. “ Un giocatore importante per le nostre economie – ha detto il diesse Gigi Coni – che va ad aumentare le nostre potenzialità offensive”.

Si è accomodato invece nella lista del confermati anche il talentuoso portiere Mattia Sordini, classe 2001, che taglia il traguardo della terza stagione in rossoblù. Il ragazzo ha maturato esperienze nelle fila del Cosenza, della Fiorentina e nella Lazio primavera.

Anche l’attaccante Jacopo Sciamanna (classe ’90), autore di undici reti nella scorsa stagione, che per la quarta quinta stagione della sua brillante carriera giocherà con la formazione di Civita Castellana.

Lo stesso discorso vale per il difensore Gian Marco Gasperini (’89), uno dei più costanti del passato campionato resta in rossoblù. 264 gare disputate tra serie D e C e 10 gol sono una garanzia per la difesa civitonica.

Flaminia Civita Castellana

Condividi la notizia:











30 luglio, 2021