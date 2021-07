Flaminia calcio in campo contro il Team Lazio

Sport - Civita Castellana - Primo uscita stagionale questo pomeriggio per i rossoblù

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Primo uscita stagionale questo pomeriggio per la Flaminia Civita Castellana edizione 2016-2017.

Bravini e Gasperini della Flaminia calcio

I rossoblù affronteranno sul campo di Trevignano Romano dove stanno effettuando la preparazione precampionato il Team Lazio, squadra per la maggior parte composta da giocatori di Lega Pro attualmente senza contratto.

Il fischio d’inizio è fissato per le diciassette. In questo primo test il tecnico Pierluigi Vigna darà spazio a tutti i giocatori a disposizione che sono ventitre tra cui alcuni giovani della juniores . “Il mio primo obiettivo è di inquadrare la squadra – ha detto il tecnico di Fregene – e valutare ciò che ho a disposizione e questa credo che è un’ottima occasione per farlo. Sono molto soddisfatto dell’impegno dei ragazzi fino a questo momento e darò a tutti la possibilità di mettersi in evidenza in questo primo match stagionale com’è normale che sia. Per me e lo staff sarà anche l’occasione per farse il punto sulla prima settimana di preparazione”.

C’è stata anche la conferma, che la società rossoblù sta ancora lavorando sul mercato per integrare la rosa con altri due elementi. “Ci sono in corso alcuni contatti – ha fatto sapere il diesse Stefano Mattiuzzo – che potrebbero andare in porto entro la prossima settimana. Però non possiamo stravolgere il nostro badget”.

Resta in stand by la posizione dell’attaccante italo brasiliano in prova. “Per una valutazione completa occorre più di una gara – ha fatto notare Vigna- c’è anche da capire bene la sua tenuta atletica. Per ora non sono previste decisioni in merito”. A Trevignano si prevede la presenza di un buon pubblico sulle tribune dopo che buona campagna acquisti ha ricaricato le batterie ai tifosi.

Ufficio stampa Flaminia calcio

30 luglio, 2021