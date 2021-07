Focolaio Covid dopo una festa in discoteca, chiuso il locale per 75 giorni

Roveredo in Piano - A disporre la chiusura è stata la questura di Pordenone

Condividi la notizia:











Roveredo in Piano – Un discoteca di Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, è stata chiusa per 75 giorni a causa di un focolaio Covid scoppiato dopo una festa che si è tenuta il 17 luglio.

Una festa

Ad aver disposto la sospensione della licenza per la discoteca è stato il questore di Pordenone. Secondo quanto scrive l’Ansa, si tratterebbe del secondo provvedimento: il primo avrebbe sospeso la licenza per 90 giorni sempre per ragioni di sicurezza pubblica e sicurezza delle persone. Anche per questo motivo il questore avrebbe dunque trasmesso al sindaco di Pordenone la proposta di revocare la licenza al locale.

La chiusura per 75 giorni della discoteca è stata disposta dopo alcuni accertamenti svolti dalla questura in seguito a una segnalazione del 23 luglio su quanto avvenuto la sera della festa. Alcuni ragazzi avrebbe infatti raccontato di assembramenti di persone in attesa all’esterno del locale e di ragazzi che ballavano senza mascherina.

Il Piccolo scrive che alla serata avrebbero partecipato circa 300 ragazzi, 55 dei quali sarebbero risultati positivi al Covid.19.

Condividi la notizia:











30 luglio, 2021