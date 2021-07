Focolaio a Pantelleria, 26 casi

Cronaca - Sembrerebbe che il contagio sia partito da una festa privata

Condividi la notizia:











Pantelleria – Scoperto un focolaio di Covid-19 nell’isola siciliana di Pantelleria, in provincia di Trapani. 26 al momento i positivi, di cui nove da confermare ancora con tampone molecolare.

Pantelleria

Da quanto si apprende, i contagiati sarebbero giovani, quasi tutti non vaccinati. Alcuni sarebbero minorenni. Secondo quanto scrive l’Adnkronos, il contagio sarebbe partito da una festa privata.

Continuano le operazioni di contact tracing e i tamponi. Sul focolaio, il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo ha affermato all’Adnkronos: “Speriamo di essere riusciti ad arginarlo, se i contagi dovessero dilagare il rischio di diventare zona rossa sarebbe alle porte con un danno gravissimo, anche di immagine per l’isola. In piena stagione estiva le conseguenze di nuove rigide restrizioni sarebbero devastanti e sicuramente non recuperabili”.

Condividi la notizia:











17 luglio, 2021