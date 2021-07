Fortunato Cerlino al Festival letterario lago di Bolsena

Cultura - Domenica 25 presenterà il suo libro "Se vuoi vivere felice"

Condividi la notizia:











Fortunato Cerlino

Bolsena – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo il successo del primo appuntamento, dove il radio conduttore Rai Giancarlo Loquenzi ha introdotto la presentazioni dello scrittore campano Carmine Sorrentino, che è stato premiato con il “premio all’ugualianza Pierpaolo Pasolini”, dopo il notevole riscontro di pubblico per il primo, il festival prosegue sotto la direzione artistica del vicepresidente Francesco Cozza Caposavicon un nuovo appuntamento che vedrà il 25 luglio altri due personaggi di spicco del panorama nazionale: Fortunato Cerlino, noto attore ed oramai affermato scrittore, presenterà il suo libro “Se vuoi vivere felice”, edito da Einaudi.

La partecipazione alla kermesse è aperta a tutti, introduce e modera l’incontro il vice direttore del Tg5 Giuseppe De Filippi.

L’autore, noto anche per le sue interpretazioni cinematografiche e televisive, si intratterrà come di consueto con il pubblico per chi fosse interessato ad una copia autografa, come già avvenuto per la scorsa edizione del festival con Carmine Sorrentino.

Altri nomi di caratura nazionale accarezzeranno le rive del lago, in questo festival che continua a piacere e a stupire.

L’appuntamento è domenica 25 luglio per le 11,30 al giardino del ristorante Tentacolo, in via Piave 17.

Consorzio Turistico lago di Bolsena

Condividi la notizia:











20 luglio, 2021