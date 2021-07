Civita Castellana - Nell'incidente sono rimasti feriti - Intervento di carabinieri e 118

Civita Castellana – Frontale nella notte tra quattro giovanissimi e una donna che rincasava da lavoro.

Bruttissimo incidente nella notte a Civita Castellana. Intorno alle 2, per cause ancora d’accertare, due auto si sono scontrate frontalmente in località Quartaccio.

Nell’impatto, avvenuto nei pressi dell’incrocio per Corchiano, sono state coinvolte una macchina con a bordo quattro giovanissimi (tre ragazze e alla guida un ragazzo che sarebbe risultato neopatentato) e un’auto condotta da una donna che rincasava da lavoro.

Sul posto i sanitari del 118 che, in particolare, hanno soccorso la donna, avendo riportato le ferite più serie. Intervento anche dei carabinieri per i rilievi, la ricostruzione della dinamica dell’incidente e la gestione della viabilità.

11 luglio, 2021