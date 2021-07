A fuoco il ponte del parco Valle del Treja

Calcata - Le fiamme si sono sviluppate in queste ore - L'assessora regionale Lombardi: "Incendio doloso, gesto grave"

Calcata – Riceviamo e pubblichiamo – In queste ore è andato a fuoco il ponte del parco regionale Valle del Treja, in provincia di Viterbo, ubicato sulla vecchia strada che collegava il comune di Calcata all’antico abitato di Santa Maria di Castelvecchio.

In base a quanto emerso dalle prime indagini di guardiaparco e carabinieri, l’incendio avrebbe origini dolose.

Un gesto quindi grave, non tanto per gli effettivi danni materiali, quanto per il valore simbolico di noncuranza o addirittura di ostilità verso un’area naturale protetta, fonte di grandi risorse e prestigio per ecosistemi e comunità locali.

A loro e al personale dell’ente parco impegnato in prima linea per salvaguardia di questa area naturale va tutta la mia solidarietà. Nei loro confronti e del loro operato un atto che, per convesso, ci ricorda il valore inestimabile dei nostri parchi regionali in quanto presidio di legalità sui nostri territori; funzione che ci stimola proteggerli ancora di più e a custodirli in quanto bene comune promuovendone la tutela attraverso l’integrazione in chiave sostenibile con lo sviluppo delle economie locali.

Assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio

13 luglio, 2021