Gaetano Curreri colpito da un infarto durante un concerto

San Benedetto del Tronto - Il leader degli Stadio si è accasciato a terra sul palco mentre stava eseguendo un brano - Sono in miglioramento le sue condizioni di salute

San Benedetto del Tronto – Il leader degli Stadio, Gaetano Curreri, è stato colto da un infarto nella serata di ieri mentre si stava esibendo in un concerto a San Benedetto del Tronto. Dopo una notte ricoverato in terapia intensiva cardiologica, le condizioni di salute dell’artista sono in miglioramento.

Il cantante stava eseguendo il secondo bis del concerto, quando è stato raggiunto da un malore e si è accasciato sul palco. I primi soccorsi gli sono stati praticati da un medico che stava assistendo al concerto, poi l’artista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dove ha trascorso la notte in terapia intensiva cardiologica.

Le condizioni di salute di Gaetano Curreri, dopo la notte in ospedale, sono ora in miglioramento. Ne danno notizia gli stessi Stadio attraverso il loro pagina ufficiale su Facebook. “Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene – hanno scritto nella tarda mattinata -. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati”.

31 luglio, 2021