“Gaetano Mautone è stato un punto di riferimento umano e professionale per tutti i magistrati”

Viterbo – “Gaetano è stato per tutti un punto di riferimento importante. Magistrati del tribunale e della procura, e avvocati. Un punto di riferimento importante, dal punto di vista professionale, per la sua grande esperienza, e sotto il profilo umano. Per la sua capacità di dialogo, equilibrio e ascolto continuo”. Maria Rosaria Covelli è l’ex presidente del tribunale di Viterbo e, oggi, al Santuario della Quercia, ha salutato il giudice Gaetano Mautone a nome di tutti i colleghi di Palazzo di giustizia.

“Quando abbiamo saputo della sua scomparsa – ha detto Covelli – le parole più ricorrenti sono state amicizia, calore, compagnia, ottima persona, persona speciale e di grande correttezza. Magistrato serio, grande lavoratore, intelligente, garbato. Queste parole fotografano ciò che Gaetano è stato per me e per tutti i magistrati del tribunale e della procura di Viterbo. Gaetano è stato un riferimento importante sotto il profilo professionale e per la sua grande esperienza. Ma lo è stato anche sotto dal punto di vista umano per la sua capacità di sorridere, per il dialogo, l’equilibrio e l’ascolto continuo”.

Originario di Salerno, Gaetano Mautone aveva 68 anni e viveva a Viterbo con la moglie Anna Maria. Aveva tre figli, Luigi, Giuseppe, Chiara, e la nuora Silvia. Giudice monocratico e presidente di collegio e corte d’assise, Mautone ha rivestito incarichi anche presso la procura di Perugia, tornando a Viterbo per sua scelta. Città che considerava considerava luogo d’adozione.

“Sei stato un uomo estremamente generoso e buono – hanno ricordato i figli – sempre pronto ad aiutare gli altri, sempre presente con la tua famiglia. Ti dobbiamo tanto. Come padre hai insegnato ai tuoi figli cosa significa lottare e credere nei propri ideali. Molte sono le cose che non abbiamo avuto modo di dirci. Ma sarei sempre la nostra fonte di ispirazione in tutte le decisioni importanti della nostra vita”.

“E’ un giorno triste per tutti gli operatori del diritto della nostra città – ha poi detto il presidente dell’ordine degli avvocati,, Stefano Brenciaglia -. Non solo perché viene a mancare un bravo magistrato, ma anche perché non c’è più un amico del foro viterbese, che ha sempre dimostrato particolare attenzione per l’avvocatura e il suo ruolo”.

Infine, il ricordo dell’uomo. “Sempre elegante, distinto, sorridente, cordiale – ha sottolineato Covelli ., sempre presente. Sinceramente simpatico e pronto alla battuta di spirito. Gli piacevano le persone allegre e rilassanti. E per queste caratteristiche Gaetano era veramente amato da tutti”. “Uomo – come ha concluso padre Fidel nel corso della sua omelia – che aveva fame e sete di giustizia”.

27 luglio, 2021