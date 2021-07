Spettacolo - L'esibizione della star di Amici si è tenuta nell'ambito della rassegna "Weekend al castello"

Gaia in concerto al castello di Santa Severa

Santa Severa – Gaia infiamma il castello di Santa Severa. L’esibizione della star di Amici manda il pubblico in visibilio.

Grande attesa per Gaia fin dalle prime ore del mattino, quando i suoi giovanissimi fan hanno iniziato a mettersi in fila per assistere al concerto della cantante italo-brasiliana con il suo “Finalmente in tour”.

Ed ecco che alle 21 le luci del palco si accendono, illuminando una platea gremita ed esultante pronta a scatenarsi cantando insieme a Gaia, che si è detta incredibilmente felice di essere tornata sul palco e che, in un dialogo costante con il pubblico, ha eseguito i più grandi successi della sua carriera, da Chega a Boca, fortunato singolo insieme a Sean Paul, oltre che a una cover di Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino.

E’ stato un grande successo sia per la qualità e il coinvolgimento dell’esibizione di Gaia, tra le voci più belle in circolazione incorniciata da una location così affascinante come quella del Castello di Santa Severa, ma anche in termini di accoglienza e partecipazione dopo il lunghissimo fermo della musica dal vivo a causa della pandemia.

La rassegna “Weekend al castello”, curata dall’associazione culturale Zip zone al castello di Santa Severa, proprietà della regione Lazio e gestito dalla società regionale LazioCrea in collaborazione con il comune di Santa Marinella, continuerà a regalare emozioni fino a metà settembre ma nel frattempo iniziano già i preparativi per gli appuntamenti del prossimo weekend, con la Swing night di venerdì 16 luglio (lezione di ballo swing e a seguire concerto del il quintetto Swing voce, sax, chitarra, contrabbasso, batteria capitanato da Giorgio Cùscito, che eseguirà i brani più belli della Swing Era) e con i concerti di Wrongonyou ed Emma Nolde, due tra i cantautor indie più acclamati del momento.

12 luglio, 2021