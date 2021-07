Gestione familiare dello spaccio in una palazzina, quattro arresti

Catania - Le indagini sono partite dalla morte per overdose di un pescatore di 57 anni

Catania – I carabinieri di Catania hanno arrestato due sorelle, il compagno di una delle due e il marito dell’altra. Secondo i militari, i quattro gestirebbero uno spaccio di crack e cocaina.

Da quanto si apprende, le indagini sarebbero partite dalla morte per overdose di un pescatore 57enne, cardiopatico, il cui corpo è stato ritrovato davanti la palazzina di alcune case popolari. Da alcune intercettazioni telefoniche e ambientali dei carabinieri sarebbe emerso una gestione familiare dello spaccio nel palazzo.

Dalle indagini, secondo quanto scrive l’Ansa, sarebbe emerso che dopo una notte in mare il pescatore 57enne avrebbe comprato della cocaina nel palazzo e l’avrebbe assunta nelle sue vicinanze dove è stato trovato il cadavere. Dopo il decesso dell’uomo, l’attività di spaccio sarebbe continuata evitando però la vendita a sconosciuti, come avvenuto con il pescatore.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto i domiciliari per le due sorelle e il carcere per i due uomini.

7 luglio, 2021