“I giardini di via Capocci sono ormai una giungla…”

Viterbo - Il Pd raccoglie le lamentele dei cittadini e chiede al comune di intervenire - FOTO

I giardini di via Capocci nell’abbandono totale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Continuano le segnalazioni dei cittadini che vedono gli spazi pubblici invasi dall’erba alta, in uno stato di totale abbandono.

Questa è la volta del giardini compresi tra via Lorenzo da Viterbo, via Pietro Vanni, via Antonio del Massaro e viale Raniero Capocci.

Più che un giardino si tratta ormai di una giungla, un luogo che è difficile anche solo attraversare, figuriamoci per anziani, bambini e genitori passarci del tempo.

Il verde urbano è fondamentale per migliorare la qualità della vita in città, soprattutto in questo periodo di afa particolare.

Il 19 maggio, il 24 maggio, il 1 giugno ed infine il 2 luglio sono stati inviati da un residente all’amministrazione comunale molteplici solleciti per risolvere questa situazione indecente. L’amministrazione non si è degnata neanche di rispondere.

Il Pd cittadino chiede ora pubblicamente al comune di intervenire immediatamente per risolvere questo ennesimo scandalo. Chiederemo conto all’amministrazione sull’esecuzione effettiva dei lavori.

Cogliamo l’occasione per invitare tutti a contattarci, segnalarci casi simili e per promuovere il nostro progetto Fare insieme la città.

Hai idee per migliorare Viterbo o vuoi segnalare criticità su strade, aree verdi, rifiuti, sicurezza, attività commerciali e su altro che riguarda il nostro Comune? Da oggi potrai utilizzare, oltre ai nostri attuali canali, anche questo nuovo indirizzo email: cambiaviterbo@federazionepdviterbo.it

Circolo Pd Viterbo

8 luglio, 2021