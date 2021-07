Giorgia Meloni: “Ho già detto che mi vaccino, non sono no vax”

Coronavirus - La leader FdI chiarisce la sua posizione: no all'obbligo e no ai bambini - Lo ha già fatto, invece, Salvini (Lega)

Condividi la notizia:











Marina di Pietrasanta – “Ho già detto che mi vaccino, non sono no vax”. Coronavirus, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni chiarisce la sua posizione.

Intervistata alla Versiliana dalla direttrice della Nazione Agnesi Pini, ribadisce come assumere il vaccino non debba essere un obbligo, ma di non essere contraria. Lei lo farà ma dice no alla somministrazione per ai bambini.

“Io non ho problemi a vaccinarmi – dice Meloni – non sono contraria alla vaccinazione. Se mi chiedi di vaccinare mia figlia, però, neanche se m’incateni.

Secondo me in quel caso si va più verso il rischio.

Mia madre si è vaccinata cinque mesi fa, ha dei problemi di salute. Va valutato il rapporto rischio benefici.

Nessun sito, nemmeno l’Aifa sa alla lunga distanza quali siano gli effetti e io penso che su un bambino di 12, che se prende il Covid non corre rischi, non sono favorevole alla vaccinazione”.

Matteo Salvini, leader della Lega, invece, si è vaccinato ieri.

Condividi la notizia:











24 luglio, 2021