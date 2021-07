Roma - La leader di Fratelli d'Italia: “Sulle somministrazioni agli adolescenti ho i miei dubbi”

Roma – Giorgia Meloni si è vaccinata: “Ma senza selfie”.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si è vaccinata con la prima dose del vaccino contro il Coronavirus presso l’istituto Spallanzanidi Roma, poco prima delle 13. A riportare la notizia è l’Adnkronos.

Secondo quanto riferisce l’Adnkronos, la leader di Fratelli d’Italia aveva effettuato la prenotazione già a giugno, ma ha dovuto posticiparlo per impegni di lavoro.

Questa mattina a Morning news su Canale 5, Giorgia Meloni ha detto: “Non credo che mi farò la foto e non credo che questo sia il modo corretto di fare la campagna vaccinale. I politici danno il buon esempio non mettendo le foto ma risolvendo il problemi. Servono informazioni chiare. Se si mette il Green pass per i comuni mortali, non vedo perché non farlo per entrare al ristorante di Montecitorio”.

“Dobbiamo pensare ai trasporti pubblici e all’apertura delle scuole – ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia -. Sui vaccini agli adolescenti ho i miei dubbi. Ci sono letture diverse. Ad esempio in Gran Bretagna lo sconsigliano sotto i 12 anni, in Germania non lo fanno sotto i 17 anni. Non sono contraria al vaccino, ma se mi chiedi di vaccinare mia figlia di 12 anni neanche in catene”.

26 luglio, 2021